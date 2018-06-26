Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Рискованные увлечения

Зачем запрещать гендиректорам служебные романы

И почему крупные международные компании теперь строже относятся к таким нарушениям этического кодекса
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Гендиректор Intel Брайан Кржанич недавно подал в отставку из-за того, что компания узнала, что в прошлом у него была связь с одной из сотрудниц. В компании сочли это нарушением корпоративной политики и безжалостно указали топ-менеджеру на дверь.

Еще несколько десятилетий назад члены совета директоров отнеслись бы к служебному роману по-другому, говорят рекрутеры и эксперты по корпоративному управлению. Однако сейчас важность роли гендиректора высока как никогда, и это лишает топ-менеджеров права на ошибку. Сегодня крупные инвесторы требуют от советов директоров контролировать стратегию компании, иметь планы смены ее руководства и думать о репутационных рисках. Это вынуждает бизнес строже придерживаться правил в отношении сексуальных домогательств и романтических отношений между сотрудниками, особенно если речь идет о топ-менеджерах, говорит Давиа Темин, генеральный директор нью-йоркской фирмы Temin & Co, специализирующейся на кризисном управлении и репутационных рисках. «Сейчас все очень строго: если что-то написано в документах, это должно соблюдаться, а не игнорироваться», – говорит Темин. Ведь благодаря камерам смартфонов, социальным сетям и приложениям типа Glassdoor и Blind информация о промахах компаний распространяется очень быстро и широко. И этот промах может сказаться не только на репутации бизнеса, но и на его кошельке.

Например, в 2010 г. Hewlett-Packard уволила тогдашнего гендиректора Марка Херда, уличив его в близких отношениях с сотрудницей. Официальным поводом стало не нарушение политики компании в отношении сексуальных домогательств, а искажение отчетов о расходах, чтобы скрыть близость с женщиной. Правда, карьера Херда мало пострадала: вскоре после ухода из Hewlett-Packard Ларри Эллисон сделал его сопрезидентом Oracle, а в 2014 г. Херд вместе с Сафрой Кац стал содиректором этой компании.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике