Зачем запрещать гендиректорам служебные романы

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Варвара Гранкова

Гендиректор Intel Брайан Кржанич недавно подал в отставку из-за того, что компания узнала, что в прошлом у него была связь с одной из сотрудниц. В компании сочли это нарушением корпоративной политики и безжалостно указали топ-менеджеру на дверь.

Еще несколько десятилетий назад члены совета директоров отнеслись бы к служебному роману по-другому, говорят рекрутеры и эксперты по корпоративному управлению. Однако сейчас важность роли гендиректора высока как никогда, и это лишает топ-менеджеров права на ошибку. Сегодня крупные инвесторы требуют от советов директоров контролировать стратегию компании, иметь планы смены ее руководства и думать о репутационных рисках. Это вынуждает бизнес строже придерживаться правил в отношении сексуальных домогательств и романтических отношений между сотрудниками, особенно если речь идет о топ-менеджерах, говорит Давиа Темин, генеральный директор нью-йоркской фирмы Temin & Co, специализирующейся на кризисном управлении и репутационных рисках. «Сейчас все очень строго: если что-то написано в документах, это должно соблюдаться, а не игнорироваться», – говорит Темин. Ведь благодаря камерам смартфонов, социальным сетям и приложениям типа Glassdoor и Blind информация о промахах компаний распространяется очень быстро и широко. И этот промах может сказаться не только на репутации бизнеса, но и на его кошельке.

Например, в 2010 г. Hewlett-Packard уволила тогдашнего гендиректора Марка Херда, уличив его в близких отношениях с сотрудницей. Официальным поводом стало не нарушение политики компании в отношении сексуальных домогательств, а искажение отчетов о расходах, чтобы скрыть близость с женщиной. Правда, карьера Херда мало пострадала: вскоре после ухода из Hewlett-Packard Ларри Эллисон сделал его сопрезидентом Oracle, а в 2014 г. Херд вместе с Сафрой Кац стал содиректором этой компании.