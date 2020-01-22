Как работодатели помогают жертвам сексуальных домогательств

Для российских компаний создание фонда компенсаций жертвам харассмента – явно чрезмерное событие. «Ведомости» решили разобраться, что делают компании для защиты пострадавших и наказания виновных. По просьбе «Ведомостей» аналитическая компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 20 257 российских работников (47% из них мужчины и 53% женщины), сталкивались ли они с харассментом на службе, что предпринимали и как реагировал их работодатель. Выяснилось, что 7% мужчин и 16% женщин хотя бы раз за свою карьеру подвергались сексуальным домогательствам. Люди в возрасте от 45 до 54 лет почти вдвое чаще сталкивались с приставаниями на службе, чем молодежь 18–24 лет, – в силу более длительного стажа работы.