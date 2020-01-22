Как работодатели помогают жертвам сексуальных домогательств
В конце прошлого года Uber Technologies заявила о создании фонда в $4,4 млн для выплаты компенсаций сотрудницам компании, подвергшимся сексуальным домогательствам с 1 января 2014 г. Решение было принято вынужденно – в досудебном соглашении Uber с американской комиссией по обеспечению равных возможностей трудоустройства (EEOC). Комиссия выдвинула обвинения против компании в 2017 г., после того как бывшая сотрудница Uber публично пожаловалась в своем блоге на сексуальные домогательства в компании.
Для российских компаний создание фонда компенсаций жертвам харассмента – явно чрезмерное событие. «Ведомости» решили разобраться, что делают компании для защиты пострадавших и наказания виновных. По просьбе «Ведомостей» аналитическая компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 20 257 российских работников (47% из них мужчины и 53% женщины), сталкивались ли они с харассментом на службе, что предпринимали и как реагировал их работодатель. Выяснилось, что 7% мужчин и 16% женщин хотя бы раз за свою карьеру подвергались сексуальным домогательствам. Люди в возрасте от 45 до 54 лет почти вдвое чаще сталкивались с приставаниями на службе, чем молодежь 18–24 лет, – в силу более длительного стажа работы.
Нет такого понятия
Что же делали работники, столкнувшиеся с домогательствами? Почти половина респондентов (47,2%) не предприняла ничего. Еще 16,8% урегулировали инцидент сами (пожаловались мужу, дали пощечину обидчику, стали его избегать и т. д.).