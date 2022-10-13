Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО «Декабристы»
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Dekabristen e.V. («Декабристы»), сообщается на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России», – говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения нежелательной иностранной НПО в соответствующий перечень.
Как сказано на сайте организации, Dekabristen e.V. — «берлинская НПО, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе».
Ранее в августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. До этого в июле аналогичное решение было вынесено в отношении Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами). Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поясняли в ведомстве.
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