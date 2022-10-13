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Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО «Декабристы»

Ведомости

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Dekabristen e.V. («Декабристы»), сообщается на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России», – говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения нежелательной иностранной НПО в соответствующий перечень.

Как сказано на сайте организации, Dekabristen e.V. — «берлинская НПО, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе».

Ранее в августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. До этого в июле аналогичное решение было вынесено в отношении Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами). Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поясняли в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных