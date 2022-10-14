Прокуратура проверяет «Синергию» на предмет фиктивного приема подлежащих мобилизации
Московская прокуратура и столичное управление МВД проверяют университет «Синергия» на фоне выявления порядка 800 случаев фиктивного приема «студентов» для того, чтобы помочь им уклониться от частичной мобилизации. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 000 руб.», — заявил источник.
По его информации, справки о поступлении в ВУЗ были нужны подлежащим мобилизации гражданам для того, чтобы получить отсрочку.
Агентство отмечает, что в связи с выявленными нарушениями было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Следователи работают над установлением точного количества преступлений и связанных с ними лиц.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 200 000 человек из плана в 300 000. 14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил о прибытии в войска уже 222 000 мобилизованных.