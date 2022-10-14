Прокуратура проверяет «Синергию» на предмет фиктивного приема подлежащих мобилизации

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 200 000 человек из плана в 300 000. 14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил о прибытии в войска уже 222 000 мобилизованных.