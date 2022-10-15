Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на угольной шахте в Турции
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с аварией на угольной шахте в турецкой провинции Бартын, в результате которой погибли 28 человек. Глава государства обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в Кремле.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Авария на севере Турции произошла вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. По данным министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в момент происшествия на шахте находились 110 человек, на «критическом уровне» оказались 49 горняков. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сегодня заявил, что число погибших в результате взрыва увеличилось до 28 человек, лечение 11 раненых продолжается, пишет Anadolu. Эрдоган направил на место происшествия министра внутренних дел и министра природных ресурсов и энергетики страны.