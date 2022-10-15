Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на угольной шахте в Турции

Авария на севере Турции произошла вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. По данным министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в момент происшествия на шахте находились 110 человек, на «критическом уровне» оказались 49 горняков. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сегодня заявил, что число погибших в результате взрыва увеличилось до 28 человек, лечение 11 раненых продолжается, пишет Anadolu. Эрдоган направил на место происшествия министра внутренних дел и министра природных ресурсов и энергетики страны.