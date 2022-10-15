В Приморском крае сообщили о смерти военного комиссара
Вечером 14 октября умер военный комиссар Партизанска Роман Малык, сообщили в пресс-службе администрации Партизанского городского округа в Приморском крае.
«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего "горячие точки", но не сломавшегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — говорится в сообщении администрации во «ВКонтакте».
Издание «Время перемен» при этом сообщило, что тело военного комиссара было обнаружено «на заборе с признаками самоубийства». Жители города, которые знали Малыка, «подвергают сомнению эту версию», отмечает главред издания. Люди ждут от правоохранительных органов официального ответа о причине смерти военкома, говорится в публикации. Telegram-канал Amur Mash также пишет, что полиция рассматривает версии убийства и суицида.