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Число погибших при взрыве на турецкой угольной шахте выросло до 40 человек

Ведомости

Число погибших в результате взрыва на шахте в провинции Бартын на севере Турции выросло до 40 человек, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«К сожалению, число погибших выросло до 40», — сказал Сойлу (цитата по «РИА Новости»).

Ранее телеканал A Haber сообщил, что на месте взрыва под землей находились 115 рабочих.

Авария на севере Турции произошла вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. По данным министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в момент происшествия на шахте на «критическом уровне» оказались 49 горняков.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сегодня заявлял, что число погибших в результате взрыва достигло 28 человек, лечение 11 раненых продолжается, пишет Anadolu. Эрдоган направил на место происшествия министра внутренних дел и министра природных ресурсов и энергетики страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с аварией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных