Число погибших при взрыве на турецкой угольной шахте выросло до 40 человек
Число погибших в результате взрыва на шахте в провинции Бартын на севере Турции выросло до 40 человек, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
«К сожалению, число погибших выросло до 40», — сказал Сойлу (цитата по «РИА Новости»).
Ранее телеканал A Haber сообщил, что на месте взрыва под землей находились 115 рабочих.
Авария на севере Турции произошла вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. По данным министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в момент происшествия на шахте на «критическом уровне» оказались 49 горняков.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сегодня заявлял, что число погибших в результате взрыва достигло 28 человек, лечение 11 раненых продолжается, пишет Anadolu. Эрдоган направил на место происшествия министра внутренних дел и министра природных ресурсов и энергетики страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с аварией.