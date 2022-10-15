Число погибших при взрыве на турецкой угольной шахте выросло до 40 человек

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сегодня заявлял, что число погибших в результате взрыва достигло 28 человек, лечение 11 раненых продолжается, пишет Anadolu. Эрдоган направил на место происшествия министра внутренних дел и министра природных ресурсов и энергетики страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с аварией.