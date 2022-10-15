Газета
Общество

В Коми из-за аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 куб. м нефти

Ведомости

На участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО «Транснефть – Север», произошла авария, сообщает пресс-служба правительства Коми. В результате инцидента вылилось около 100 куб. м нефти, угрозы жизни и здоровью населения нет.

«15 октября в 11:35 мск автоматизированной системой контроля параметров работы АО "Транснефть — Север" было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. В ходе обследования магистрального нефтепровода работниками предприятия был обнаружен выход нефти в Княжпогостском районе Республики Коми. По предварительным данным, объем выхода составил около 100 куб. м», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Работы по ликвидации последствий инцидента держит на личном контроле глава Республики Коми Владимир Уйба. В правительстве отметили, что возможность попадания нефти в водоемы исключена.

На месте работают 125 специалистов аварийной службы ухтинского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Север». Выход нефти произошел в районе болотистой местности, создавшейся из-за осенней распутицы. Причины аварии устанавливаются.

В мае 2022 г. в Коми на объекте компании «Лукойл» произошел разлив около 100 тонн нефтесодержащей жидкости. В результате инцидента возбуждены и расследуются два дела по ст. 8.13 (Нарушение правил охраны водных объектов) и ст. 8.6 (Порча земель) КоАП РФ. Помимо этого, 12 мая следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 000 т дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных