В Коми из-за аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 куб. м нефти
На участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО «Транснефть – Север», произошла авария, сообщает пресс-служба правительства Коми. В результате инцидента вылилось около 100 куб. м нефти, угрозы жизни и здоровью населения нет.
«15 октября в 11:35 мск автоматизированной системой контроля параметров работы АО "Транснефть — Север" было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. В ходе обследования магистрального нефтепровода работниками предприятия был обнаружен выход нефти в Княжпогостском районе Республики Коми. По предварительным данным, объем выхода составил около 100 куб. м», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Работы по ликвидации последствий инцидента держит на личном контроле глава Республики Коми Владимир Уйба. В правительстве отметили, что возможность попадания нефти в водоемы исключена.
На месте работают 125 специалистов аварийной службы ухтинского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Север». Выход нефти произошел в районе болотистой местности, создавшейся из-за осенней распутицы. Причины аварии устанавливаются.
В мае 2022 г. в Коми на объекте компании «Лукойл» произошел разлив около 100 тонн нефтесодержащей жидкости. В результате инцидента возбуждены и расследуются два дела по ст. 8.13 (Нарушение правил охраны водных объектов) и ст. 8.6 (Порча земель) КоАП РФ. Помимо этого, 12 мая следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 000 т дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.