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ВЦИОМ: у половины россиян нет сбережений и накоплений

Ведомости

Только 44% россиян имеют сбережения и накопления, следует из результатов опроса ВЦИОМ. За 12 лет эта доля выросла в полтора раза, в 2010 г. накопления были у каждого третьего (30%).  

Уточняется, что чаще всего о наличии сбережений говорят мужчины (50% против 38% среди женщин), молодые люди в возрасте до 24 лет (47%) и представтели старшего поколения (53%), а также те, у кого есть высшее образование (54%), кто живет в городах-миллионниках (53%), и граждане с высоким потребительским статусом (76%). 

При этом каждый третий опрошенный сообщил, что у него нет физической возможности откладывать деньги (31%). По отношению к 2012 г. этот показатель снизился всего на 5 п. п. В основном к этой категории относятся женщины (36%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (39%) и граждане с никзим потребительским статусом (65%). 

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Те люди, которые откладывают деньги, чаще всего делают это «про запас» (31%). Для сравнения — в 2012 г. доля таких людей была ниже, деньги на всякий случай отклыдвал каждый пятый (18%). Среди конкретных целей, ради которых люди копят, назван ремонт (19%), отдых или лечение (17%), старость (16%) и покупка недвижимости (10%). Каждый десятый (9%) откладывает деньги, чтобы впоследствии получать с них доход в виде процентов.

Ранее ВЦИОМ проводил опрос среди россиян о количественном изменении сбережений у россиян с начала специальной военной операции на Украине. Каждый пятый респондент (21%) сообщил о снижении сбережений. При этом только 5% россиян отметили, что они смогли приумножить свои сбережения. 39% россиян сообщили о том, что количество накопленных денег не изменилось. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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