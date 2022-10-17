ВЦИОМ: у половины россиян нет сбережений и накоплений

Те люди, которые откладывают деньги, чаще всего делают это «про запас» (31%). Для сравнения — в 2012 г. доля таких людей была ниже, деньги на всякий случай отклыдвал каждый пятый (18%). Среди конкретных целей, ради которых люди копят, назван ремонт (19%), отдых или лечение (17%), старость (16%) и покупка недвижимости (10%). Каждый десятый (9%) откладывает деньги, чтобы впоследствии получать с них доход в виде процентов.