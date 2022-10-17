Беглов уволил начальника мобилизационного управления Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снял с должности главу мобилизационного управления городской администрации Виктора Шевченко, сообщается на сайте Смольного.
«Губернатор Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт‑Петербурга Виктора Шевченко», – говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня на эту должность назначен Владимир Буянов, который ранее работал первым заместителем Шевченко, добавили там.
В конце сентября Беглов призвал жителей города писать ему во «ВКонтакте» обо всех нарушениях, допущенных в рамках частичной мобилизации. Так, 13 октября губернатор заявил сразу о нескольких таких нарушениях, по которым была проведена проверка, а незаконно мобилизованным мужчинам – предоставлена отсрочка.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат порядка 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель.
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