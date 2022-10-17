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Беглов уволил начальника мобилизационного управления Петербурга

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снял с должности главу мобилизационного управления городской администрации Виктора Шевченко, сообщается на сайте Смольного.

«Губернатор Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт‑Петербурга Виктора Шевченко», – говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня на эту должность назначен Владимир Буянов, который ранее работал первым заместителем Шевченко, добавили там.

В конце сентября Беглов призвал жителей города писать ему во «ВКонтакте» обо всех нарушениях, допущенных в рамках частичной мобилизации. Так, 13 октября губернатор заявил сразу о нескольких таких нарушениях, по которым была проведена проверка, а незаконно мобилизованным мужчинам – предоставлена отсрочка.

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. 

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат порядка 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных