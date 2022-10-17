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Общество

Минцифры предложило военкорам юридическую и информационную поддержку

Ведомости

Минцифры России выступило против любых попыток повлиять на работу военных корреспондентов и всех, кто «честно и открыто освещает» ход спецоперации на Украине, предложив необходимую информационную и юридическую помощь.

«Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто... Если нужна помощь — Минцифры и подведомственные организации готовы оказать необходимую юридическую и информационную поддержку», – сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

В частности, ведомство заявило о готовности помочь со сбором средств пострадавшим, привлечением волонтеров и оказанием помощи военным. В Минцифры пояснили, что на «Госуслугах» почти 100 млн пользователей, среди которых наверняка найдутся те, кто присоединится к этим инициативам. Кроме того, министерство призвало военкоров сообщать о попытках давления и препятствия журналистской деятельности.

Ранее, 5 октября, председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов призвал Минобороны РФ открыто информировать население о ходе спецоперации на Украине. По его словам, о многих событиях общественность узнает от глав регионов или военкоров, но не от военных.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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