Минцифры предложило военкорам юридическую и информационную поддержку

В частности, ведомство заявило о готовности помочь со сбором средств пострадавшим, привлечением волонтеров и оказанием помощи военным. В Минцифры пояснили, что на «Госуслугах» почти 100 млн пользователей, среди которых наверняка найдутся те, кто присоединится к этим инициативам. Кроме того, министерство призвало военкоров сообщать о попытках давления и препятствия журналистской деятельности.