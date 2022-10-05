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Глава комитета ГД по обороне призвал Минобороны открыто говорить о спецоперации

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал Минобороны РФ открыто информировать население о ходе спецоперации на Украине.

«Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей... Все приграничные села Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаем от кого угодно – от губернаторов и военкоров», – заявил он в эфире канала «Соловьев Live».

По мнению депутата, сводки Минобороны России сильно отличаются от сводок Совинформбюро за 1941 г., в которых населению открыто рассказывали, где и какие потери несли советские войска, а также о позициях, которые приходилось оставлять. 

«И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле. Сейчас тоже враг на нашей земле», – пояснил он.

Отсутствие полной открытости может привести к потере кредита доверия у россиян, заключил Картаполов.

Военные подверглись критике после отвода российских войск из Красного Лимана со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он раскритиковал действия, в частности, командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина. Кадырова вскоре поддержал и основатель ЧВК «Вагнер» и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин. 

1 октября Минобороны РФ заявило об отводе войск из Красного Лимана в ДНР. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — пояснили в ведомстве. Отмечалось, что ВСУ задействовали резервы и продолжили наступление на этом направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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