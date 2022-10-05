Глава комитета ГД по обороне призвал Минобороны открыто говорить о спецоперации
Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал Минобороны РФ открыто информировать население о ходе спецоперации на Украине.
«Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей... Все приграничные села Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаем от кого угодно – от губернаторов и военкоров», – заявил он в эфире канала «Соловьев Live».
По мнению депутата, сводки Минобороны России сильно отличаются от сводок Совинформбюро за 1941 г., в которых населению открыто рассказывали, где и какие потери несли советские войска, а также о позициях, которые приходилось оставлять.
«И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле. Сейчас тоже враг на нашей земле», – пояснил он.
Отсутствие полной открытости может привести к потере кредита доверия у россиян, заключил Картаполов.
Военные подверглись критике после отвода российских войск из Красного Лимана со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он раскритиковал действия, в частности, командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина. Кадырова вскоре поддержал и основатель ЧВК «Вагнер» и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
1 октября Минобороны РФ заявило об отводе войск из Красного Лимана в ДНР. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — пояснили в ведомстве. Отмечалось, что ВСУ задействовали резервы и продолжили наступление на этом направлении.
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