В Госдуме предложили переводить детей мобилизованных на бюджет в вузах

В ближайшее время данный законопроект будет направлен в правительство на рассмотрение, заявил Ткачев. В рамках этой инициативы предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ», благодаря которым студенты мобилизованных, обучающиеся платно по очной и очно-заочной формам, «автоматически переходят на бесплатное обучение».