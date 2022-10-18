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В Госдуме предложили переводить детей мобилизованных на бюджет в вузах

Ведомости

Депутаты от партии «Новые люди» разработали законопроект, согласно которому детей мобилизованных могут автоматически переводить с платного обучения на бюджетные места в вузах и колледжах, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата фракции Антона Ткачева.

В ближайшее время данный законопроект будет направлен в правительство на рассмотрение, заявил Ткачев. В рамках этой инициативы предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ», благодаря которым студенты мобилизованных, обучающиеся платно по очной и очно-заочной формам, «автоматически переходят на бесплатное обучение».

Ткачев отметил, что дети-студенты, чьих родителей призвали в рамках частичной мобилизации, должны поддерживаться не меньше, чем многодетные семьи. В обосновании к законопроекту сказано, что для реализации идеи потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере до 9,6 млрд руб.

Ранее по теме: Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных

7 октября президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных. В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица оплатит расходы семей мобилизованных жителей на детские сады, кружки и продленку в школе.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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