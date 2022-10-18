За полгода постковидную реабилитацию по ОМС прошли 70 000 человек
Число пациентов, прошедших постковидную реабилитацию по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), за полгода составило 70 000, заявили «Ведомостям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). В 2021 г. количество таких застрахованных составляло чуть более 110 000.
Медицинская реабилитация оказывается пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах, в том числе находившимся продолжительное время на ИВЛ и имеющим признаки постковидных осложнений со стороны различных органов и систем организма.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отмечает, что в этом году была усилена работа по информированию переболевших пациентов о возможностях реабилитационной помощи по ОМС. В прошлом году количество проинформированных было около 1,2 млн человек, за шесть месяцев текущего года - 900 000.
«Реабилитация для тяжелых пациентов может начинаться уже в реанимационном отделении и палатах интенсивной терапии. Это может быть нутритивная и респираторная поддержка, медикаментозное лечение или физиотерапия, используемые для того, чтобы не только снять острую фазу болезни, но и исключить так называемый «долгий» ковид, обеспечить пациенту скорейшее восстановление», — говорит Кузнецов.
В ВСС также зафиксировали положительную динамику по обращениям, связанным с отказом в реабилитации. В 2021 г. было зафиксировано 320 подобных случаев, с начала 2022 г. – 287. Самыми частыми причинами отказов стали длительный срок ожидания реабилитации, отсутствие показаний для реабилитации в условиях круглосуточного стационара и профильных специалистов в медицинской организации.
В апреле вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постковидным синдромом. Она поручила Минздраву изучить опыт Научно-практического психоневрологического центра им. З. П. Соловьева в Москве по оказанию психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам. Такой вид медпомощи должен быть комплексным и должен оказываться совместно психиатрами, психологами, неврологами, физиотерапевтами и другими специалистами на бюджетной основе, но не по ОМС.
Всемирная организация здравоохранения ранее объяснила постковидный синдром как состояние, которое «возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе, обычно через 3 месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом». При постковидном синдроме у пациента могут возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека.