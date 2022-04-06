В России может появиться служба психологической помощи при постковидном синдроме

Ранее Всемирная организация здравоохранения объяснила постковидный синдром как состояние, которое «возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе, обычно через 3 месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом». При постковидном синдроме у пациента может возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека.