В России может появиться служба психологической помощи при постковидном синдроме
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постковидным синдромом, говорится в протоколе Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Минздраву России (М. А. Мурашко) при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по компетенции <…> проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом "постковидный синдром" в рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска», — говорится в протоколе. Минздрав должен будет до 4 мая отчитаться о результатах.
Также Голикова поручила Минздраву изучить опыт Научно-практического психоневрологического центра им. З. П. Соловьева в Москве по оказанию психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам. В документе говорится, что такой вид медпомощи должен быть комплексным и должен оказываться совместно психиатрами, психологами, неврологами, физиотерапевтами и другими специалистами на бюджетной основе, но не по ОМС.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объяснила постковидный синдром как состояние, которое «возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе, обычно через 3 месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом». При постковидном синдроме у пациента может возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека.
В прошлом году Минздрав заявил о риске тромбозов у трети переболевших COVID-19. Так, после болезни, по данным министерства, он развивается у 20-30% пациентов. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.