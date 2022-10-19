«Коммерсантъ»: Росавиация подготовила инструкцию на случай захвата самолета
Росавиация разработала для авиакомпаний регламент на случай угона или захвата самолета, инструкцию уже направили перевозчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подписанный руководителем Росавиации Александром Нерадько.
По данным газеты, рекомендации о порядке действий экипажа в случае захвата самолета ведомство отправило авиакомпаниям 22 сентября. Собеседник в Минтрансе уточнил, что разработка документа не связана «с последними событиями». По его словам, регламент решено было создать еще в декабре 2021 г. по итогам заседания оперативного штаба Национального антитеррористического комитета.
Как отмечает «Коммерсантъ», новая методика описывает конкретную последовательность действий при захвате воздушного судна. Кроме того, в приложении к документу перечислены 15 аэропортов, рекомендованных для посадки в такой ситуации — два из них относятся к Московскому авиаузлу (МАУ), еще 13 находятся в регионах.
В случае ЧП экипаж самолета должен выбрать один из этих аэропортов для вынужденной посадки и по радиосвязи передать информацию диспетчерам Госкорпорации по ОрВД и в центр управления полетами (ЦУП) авиакомпании. После этого данные передаются в территориальные управления ФСБ, МВД и Минобороны. Дальнейшие указания экипаж получает от диспетчеров ОрВД.
Один из источников в МАУ отметил, что «все механизмы давно проработаны и расписаны во внутренних и согласованных с регулятором правилах отработки ЧП». В «Домодедово» газете рассказали, что регулярно отрабатывают различные нештатные ситуации, в том числе и захват лайнера.
Информацию о разработанных методических рекомендациях Росавиацией также прокомментировали в нескольких крупных российских авиакомпаниях. Представитель Red Wings заявил, что у каждого российского перевозчика есть свой Emergency Response Plan (ERP, план реагирования на ЧС), который утверждается авторегулятором. В S7 также отметили, что в компании есть инструкции на случай ЧП, а экипажи и наземные службы ежегодно проходят инструктаж по авиационной безопасности. В Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались.
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