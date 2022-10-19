«Коммерсантъ»: Росавиация подготовила инструкцию на случай захвата самолета

Информацию о разработанных методических рекомендациях Росавиацией также прокомментировали в нескольких крупных российских авиакомпаниях. Представитель Red Wings заявил, что у каждого российского перевозчика есть свой Emergency Response Plan (ERP, план реагирования на ЧС), который утверждается авторегулятором. В S7 также отметили, что в компании есть инструкции на случай ЧП, а экипажи и наземные службы ежегодно проходят инструктаж по авиационной безопасности. В Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались.