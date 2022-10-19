Газета
Общество

«Коммерсантъ»: Росавиация подготовила инструкцию на случай захвата самолета

Ведомости

Росавиация разработала для авиакомпаний регламент на случай угона или захвата самолета, инструкцию уже направили перевозчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подписанный руководителем Росавиации Александром Нерадько.

По данным газеты, рекомендации о порядке действий экипажа в случае захвата самолета ведомство отправило авиакомпаниям 22 сентября. Собеседник в Минтрансе уточнил, что разработка документа не связана «с последними событиями». По его словам, регламент решено было создать еще в декабре 2021 г. по итогам заседания оперативного штаба Национального антитеррористического комитета.

Как отмечает «Коммерсантъ», новая методика описывает конкретную последовательность действий при захвате воздушного судна. Кроме того, в приложении к документу перечислены 15 аэропортов, рекомендованных для посадки в такой ситуации — два из них относятся к Московскому авиаузлу (МАУ), еще 13 находятся в регионах.

В случае ЧП экипаж самолета должен выбрать один из этих аэропортов для вынужденной посадки и по радиосвязи передать информацию диспетчерам Госкорпорации по ОрВД и в центр управления полетами (ЦУП) авиакомпании. После этого данные передаются в территориальные управления ФСБ, МВД и Минобороны. Дальнейшие указания экипаж получает от диспетчеров ОрВД.

Один из источников в МАУ отметил, что «все механизмы давно проработаны и расписаны во внутренних и согласованных с регулятором правилах отработки ЧП». В «Домодедово» газете рассказали, что регулярно отрабатывают различные нештатные ситуации, в том числе и захват лайнера.

Информацию о разработанных методических рекомендациях Росавиацией также прокомментировали в нескольких крупных российских авиакомпаниях. Представитель Red Wings заявил, что у каждого российского перевозчика есть свой Emergency Response Plan (ERP, план реагирования на ЧС), который утверждается авторегулятором. В S7 также отметили, что в компании есть инструкции на случай ЧП, а экипажи и наземные службы ежегодно проходят инструктаж по авиационной безопасности. В Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных