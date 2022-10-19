Губернатор сообщил о пострадавших при обстреле села Белгородской области

Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подвергаются обстрелам ВСУ. Ранее сегодня Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными, они «не повлияют на работу энергообеспечения города».