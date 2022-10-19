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Губернатор сообщил о пострадавших при обстреле села Белгородской области

Ведомости

При обстреле села Шебекино Белгородской области пострадали несколько человек, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — сказано в сообщении.

Гладков уточнил, что в настоящее время обстрел продолжается. По его словам, все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговомц центру и спортивному комплексу. 

Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подвергаются обстрелам ВСУ. Ранее сегодня Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными, они «не повлияют на работу энергообеспечения города». 

Накануне Гладков сообщил, что под обстрелом оказалось село Старый Хутор, никто из жителей не пострадал, населенный пункт оказался обесточен из-за повреждения линии электропередач. Также была обстреляна железнодорожная станция в одном из районов региона, один мужчина получил ранения, ему оказана помощь, движение поездов на этом участке временно остановлено.

С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима продлится до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных