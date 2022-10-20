Минцифры завершит подключение военкоматов к защищенному интернету в 2023 году
В следующем году все российское военкоматы будут подключены к защищенному интернету и сети Минобороны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к защищенному интернету и к сети Минобороны», — приводит его слова «РИА Новости».
Подключение военкоматов началось в 2019 г., добавил министр.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000.
17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главы регионов подчеркнули, что вручение повесток прекращается, а уже разосланные и выданные – прекращают свое действие.
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