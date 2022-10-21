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Аксенов ответил на слова главы СНБО Украины об отказе от русского языка

Ведомости

Русский язык на Украине останется, в отличие от «националистического режима», написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Таким образом он прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отказе от вещания на русском языке.

Данилов ранее заявил, что украинский государственный телеканал «FreeДом» откажется от вещания на русском языке и перейдет на английский. По его словам, русский язык должен исчезнуть с территории страны.

«Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов – наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку», — написал Аксенов.

На Украине ранее исключили из школьной программы русский язык и литературу. Об этом 16 августа сообщили в министерстве образования страны. В частности, из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными.

После начала спецоперации на Украине в стране также приняли ряд мер, ограничивающих русскую культуру. В частности, в начале октября в стране вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных