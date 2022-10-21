Аксенов ответил на слова главы СНБО Украины об отказе от русского языка
Русский язык на Украине останется, в отличие от «националистического режима», написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Таким образом он прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отказе от вещания на русском языке.
Данилов ранее заявил, что украинский государственный телеканал «FreeДом» откажется от вещания на русском языке и перейдет на английский. По его словам, русский язык должен исчезнуть с территории страны.
«Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов – наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку», — написал Аксенов.
На Украине ранее исключили из школьной программы русский язык и литературу. Об этом 16 августа сообщили в министерстве образования страны. В частности, из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными.
После начала спецоперации на Украине в стране также приняли ряд мер, ограничивающих русскую культуру. В частности, в начале октября в стране вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.
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