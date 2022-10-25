Один человек погиб в результате пожара на заводе в Волгограде
На промышленном предприятии по производству радиаторов в Волгограде произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило агентству, что в 13:32 по московскому времени поступило сообщение о возгорании на заводе в Красноармейском районе Волгограда. Пожар произошел в цехе по производству радиаторов. Сообщается, что загорелась алюминиевая пыль на площади 40 кв. м.
По данным комитета здравоохранения Волгограда, в ожоговый центр клинической больницы № 25 с места происшествия поступил мужчина 26 лет.
Позже прокуратура Волгоградской области подтвердила гибель одного человека в результате пожара. Ведомство сообщило, что еще двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В связи с происшествием начата проверка.
«По предварительным данным, сегодня около 13:30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе», — заявили в прокуратуре Волгоградской области.