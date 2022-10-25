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Один человек погиб в результате пожара на заводе в Волгограде

Ведомости

На промышленном предприятии по производству радиаторов в Волгограде произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило агентству, что в 13:32 по московскому времени поступило сообщение о возгорании на заводе в Красноармейском районе Волгограда. Пожар произошел в цехе по производству радиаторов. Сообщается, что загорелась алюминиевая пыль на площади 40 кв. м.

По данным комитета здравоохранения Волгограда, в ожоговый центр клинической больницы № 25 с места происшествия поступил мужчина 26 лет.

Позже прокуратура Волгоградской области подтвердила гибель одного человека в результате пожара. Ведомство сообщило, что еще двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В связи с происшествием начата проверка.

«По предварительным данным, сегодня около 13:30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе», — заявили в прокуратуре Волгоградской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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