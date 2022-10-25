Один человек погиб в результате пожара на заводе в Волгограде

Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило агентству, что в 13:32 по московскому времени поступило сообщение о возгорании на заводе в Красноармейском районе Волгограда. Пожар произошел в цехе по производству радиаторов. Сообщается, что загорелась алюминиевая пыль на площади 40 кв. м.