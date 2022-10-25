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Общество

В Госдуму внесли законопроект об освобождении кандидатов наук от мобилизации

Ведомости

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Депутат предложил внести изменения в ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». «От частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук», — говорится в документе.

Второй внесенный им законопроект предполагает освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».

6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.

Минпросвещения ранее направило в правительство ходатайство о предоставлении школьным учителям отсрочки от призыва. В ходатайстве речь идет о всех педработниках, которые подпадают под критерии частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных