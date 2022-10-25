В Госдуму внесли законопроект об освобождении кандидатов наук от мобилизации

6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.