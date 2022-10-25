В Госдуму внесли законопроект об освобождении кандидатов наук от мобилизации
Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
Депутат предложил внести изменения в ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». «От частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук», — говорится в документе.
Второй внесенный им законопроект предполагает освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».
6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.
Минпросвещения ранее направило в правительство ходатайство о предоставлении школьным учителям отсрочки от призыва. В ходатайстве речь идет о всех педработниках, которые подпадают под критерии частичной мобилизации.
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