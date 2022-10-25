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Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 6000 кв. м

Ведомости

Пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга распространился на площади около 6000 кв. м., сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

«В здании склада размером 100х240 метров, высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 кв. м», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечено более 40 единиц техники и свыше 150 спасателей. Сведения о пострадавших пока не поступали.

На сайте петербургского МЧС также сообщается, что в 21:34 ранг пожара был повышен до третьего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных