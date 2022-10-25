Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 6000 кв. м
Пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга распространился на площади около 6000 кв. м., сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.
«В здании склада размером 100х240 метров, высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 кв. м», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечено более 40 единиц техники и свыше 150 спасателей. Сведения о пострадавших пока не поступали.
На сайте петербургского МЧС также сообщается, что в 21:34 ранг пожара был повышен до третьего.
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