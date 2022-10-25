«Известия»: в Госдуме предложили выдавать жилье переселенцам из новых регионов

Член комитета Александр Якубовский уточнил, что выкупать такое жилье планируется по средней нормативной цене в стране. В настоящее время она составляет 83 400 руб. за квадратный метр. Он добавил, что по той же стоимости рассчитываются жилищные сертификаты для беженцев из Херсонской области.