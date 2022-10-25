«Известия»: в Госдуме предложили выдавать жилье переселенцам из новых регионов
В Госдуме предложили обеспечить жильем беженцев не только их Херсонской области, но и из ДНР, ЛНР и Запорожской области. С такой инициативой члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обратились к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, передает газета «Известия».
Предоставлять жилье переселенцам предлагается на условиях социального найма, это может быть недвижимость, купленная как на первичном, так и на вторичном рынках, отмечается в письме.
Член комитета Александр Якубовский уточнил, что выкупать такое жилье планируется по средней нормативной цене в стране. В настоящее время она составляет 83 400 руб. за квадратный метр. Он добавил, что по той же стоимости рассчитываются жилищные сертификаты для беженцев из Херсонской области.
Депутат пояснил, что жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, в будущем его можно приватизировать. При этом, добавила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева, в стране должен быть фонд жилья, который нельзя будет приватизировать — «для временного проживания».
19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.
Кроме того, с середины октября продолжается эвакуация жителей Херсонской области из-за регулярных обстрелов с украинской стороны и угрозы затопления, которое может произойти в случае удара Киева по Каховской ГЭС. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин подготовил программу помощи беженцам, которая включает жилищные сертификаты.
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