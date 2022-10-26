ТАСС: в доме Ксении Собчак в Подмосковье проходят обыски
В загородном доме телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье проходят обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, задержанного накануне в Москве, об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал собеседник агентства.
Накануне, 25 октября, стало известно о задержании коммерческого директора «Осторожно Media» Суханова, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Однако за что именно его задержали и по какой статье возбудили уголовное дело, не уточнялось.
32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, сообщил источник РБК. Кроме Суханова задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Об этом РБК сообщил источник в полиции.
Позже Собчак назвала задержание Суханова «очередным давлением на журналистику», «смехом» и «нонсенсом». Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале. Информацию об обысках в доме она пока не комментировала.
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