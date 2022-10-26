ТАСС: в доме Ксении Собчак в Подмосковье проходят обыски

Накануне, 25 октября, стало известно о задержании коммерческого директора «Осторожно Media» Суханова, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Однако за что именно его задержали и по какой статье возбудили уголовное дело, не уточнялось.