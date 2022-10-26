Умер французский художник-абстракционист Пьер Сулаж

Сулаж был художником-абстракционистом. Почти всю жизнь он писал черные картины. По большей части это большие полиптихи, покрытые чёрной краской, главную роль в которых играет отражённый свет. Одна из таких картин находится в собрании Государственного Эрмитажа, она называется «Живопись, 220×324 см, 19 января 1995».