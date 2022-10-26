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Умер французский художник-абстракционист Пьер Сулаж

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Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, следует из сообщения на официальном сайте художника. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

«Пьер Сулаж скончался в среду, 26 октября, в возрасте 102 лет», — говорится в сообщении.

Сулаж был художником-абстракционистом. Почти всю жизнь он писал черные картины. По большей части это большие полиптихи, покрытые чёрной краской, главную роль в которых играет отражённый свет. Одна из таких картин находится в собрании Государственного Эрмитажа, она называется «Живопись, 220×324 см, 19 января 1995».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных