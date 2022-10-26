Умер французский художник-абстракционист Пьер Сулаж
Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, следует из сообщения на официальном сайте художника. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
«Пьер Сулаж скончался в среду, 26 октября, в возрасте 102 лет», — говорится в сообщении.
Сулаж был художником-абстракционистом. Почти всю жизнь он писал черные картины. По большей части это большие полиптихи, покрытые чёрной краской, главную роль в которых играет отражённый свет. Одна из таких картин находится в собрании Государственного Эрмитажа, она называется «Живопись, 220×324 см, 19 января 1995».
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