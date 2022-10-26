Не менее 15 человек погибли в результате нападения террористов в Иране
В результате нападения вооруженных террористов в иранском городе Шираз погибли не менее 15 человек, еще не менее 40 получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал Press-TV со ссылкой на данные местных властей.
Согласно сведениям иранского информационного агентства Fars, 26 октября вечером три вооруженных автоматами человека открыли стрельбу по паломникам в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в провинции Фарс.
Телеканал отмечает, что иранские правоохранительные органы уже задержали двух преступников, сейчас ведется розыск третьего.