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Не менее 15 человек погибли в результате нападения террористов в Иране

Ведомости

В результате нападения вооруженных террористов в иранском городе Шираз погибли не менее 15 человек, еще не менее 40 получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал Press-TV со ссылкой на данные местных властей.

Согласно сведениям иранского информационного агентства Fars, 26 октября вечером три вооруженных автоматами человека открыли стрельбу по паломникам в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в провинции Фарс.

Телеканал отмечает, что иранские правоохранительные органы уже задержали двух преступников, сейчас ведется розыск третьего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных