В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка

В 2019 г. президент России Владимир Путин проводил заседание совета по русскому языку, на котором объявил о новой цели государства – это формирование «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом».