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Общество

В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка путем отказа от чрезмерного употребления иностранных слов. Соответствующий документ опубликован на сайте электронной базы нижней палаты.

В пояснительной записке указывается, что кабмин предлагает усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях» — говорится в пояснительной записке, отмечая, что такая мера направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

В 2019 г. президент России Владимир Путин проводил заседание совета по русскому языку, на котором объявил о новой цели государства – это формирование «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом».

Совет по русскому языку был создан в 2014 г., в его состав включены ученые и руководители российских языковых учреждений и вузов. Ранее под председательством президента проходили только совмещенные заседания советов по культуре и языку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных