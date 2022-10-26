В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка
Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка путем отказа от чрезмерного употребления иностранных слов. Соответствующий документ опубликован на сайте электронной базы нижней палаты.
В пояснительной записке указывается, что кабмин предлагает усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного.
«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях» — говорится в пояснительной записке, отмечая, что такая мера направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.
В 2019 г. президент России Владимир Путин проводил заседание совета по русскому языку, на котором объявил о новой цели государства – это формирование «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом».
Совет по русскому языку был создан в 2014 г., в его состав включены ученые и руководители российских языковых учреждений и вузов. Ранее под председательством президента проходили только совмещенные заседания советов по культуре и языку.
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