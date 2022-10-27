В Запорожской области запретили продажу алкоголя военным
Власти Запорожской области ввели жесткие ограничения на торговлю алкоголем в регионе. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Продажа спиртных напитков в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», — написал Рогов.
Он предупредил, что за нарушение ограничений предусмотрены штрафы. В первый раз виновный будет оштрафован на 10 000 руб., в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 30 000 руб.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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