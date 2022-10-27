Активисты в Нидерландах пытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»
Активисты в Нидерландах попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой», выставленную в музее «Маурицхёйс», сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
«Активист движения за изменение климата приклеился к "Девушке с жемчужиной сережкой" в "Маурицхёйсе". Он и два других активиста были арестованы полицией. Все трое подозреваемых имеют бельгийское гражданство», — говорится в сообщении.
Один активист приклеил себя скотчем к стеклянной раме картины. Кроме того, кто-то плеснул красной жидкостью, а другой мужчина приклеил свою руку к стене рядом с произведением искусства. Музей временно закрыт, на место стянуты подразделения полиции.
Две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») ранее облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» (1888 г.) в Национальной галерее Лондона. Таким образом они хотели заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.