Активисты в Нидерландах пытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»

Две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») ранее облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» (1888 г.) в Национальной галерее Лондона. Таким образом они хотели заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.