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Активисты в Нидерландах пытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»

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Активисты в Нидерландах попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой», выставленную в музее «Маурицхёйс», сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Активист движения за изменение климата приклеился к "Девушке с жемчужиной сережкой" в "Маурицхёйсе". Он и два других активиста были арестованы полицией. Все трое подозреваемых имеют бельгийское гражданство», — говорится в сообщении.

Один активист приклеил себя скотчем к стеклянной раме картины. Кроме того, кто-то плеснул красной жидкостью, а другой мужчина приклеил свою руку к стене рядом с произведением искусства. Музей временно закрыт, на место стянуты подразделения полиции.

Две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») ранее облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» (1888 г.) в Национальной галерее Лондона. Таким образом они хотели заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных