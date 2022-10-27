Минпросвещения предложило освободить от мобилизации педагогов колледжей и детсадов
Минпросвещения предложило освободить от мобилизации не только школьных учителей, но также сотрудников детсадов, педагогов колледжей и организаций летнего отдыха и оздоровления детей. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Яны Лантратовой. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Как заявили в ведомстве, «проводится работа для положительного принятия решения об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации <...> пребывающих в запасе Вооруженных сил» соответствующих категорий граждан. Это необходимо, отмечается в документе, «для обеспечения основных потребностей сферы образования, непрерывного учебного процесса в указанных организациях и сохранения интеллектуального потенциала отрасли образования». «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения. Ранее замглавы ведомства Андрей Корнеев сообщил ТАСС, что от Минпросвещения направлены ходатайства в Минобороны и Генштаб.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения.
В обращении Лантратовой в Минпросвещения также говорилось, что в ее адрес поступают многочисленные обращения граждан и организаций по вопросу предоставления отсрочки и для воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. В ответе Минпросвещения, подписанном Корнеевым, говорилось, что решения об организации работы по бронированию в организациях могут принимать и региональные и муниципальные комиссии по бронированию граждан. «В связи с этим образовательная организация проводит бронирование педагогических работников, пребывающих в запасе, если в отношении данной организации принято соответствующее решение указанными органами», — говорится в ответе.
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила «Ведомостям», что выступает за «общий подход» при призыве. «Обращения идут от различных сторон, есть и врачи, и педагоги, и деятели культуры», – рассказал она.
По данным Росстата, в России 625 000 воспитателей детсадов, более 1 251 000 учителей школ, более 213 000 педагогов дополнительного образования. Более 156 000 человек работают в училищах, колледжах и техникумах.