Минпросвещения предложило освободить от мобилизации педагогов колледжей и детсадов

В обращении Лантратовой в Минпросвещения также говорилось, что в ее адрес поступают многочисленные обращения граждан и организаций по вопросу предоставления отсрочки и для воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. В ответе Минпросвещения, подписанном Корнеевым, говорилось, что решения об организации работы по бронированию в организациях могут принимать и региональные и муниципальные комиссии по бронированию граждан. «В связи с этим образовательная организация проводит бронирование педагогических работников, пребывающих в запасе, если в отношении данной организации принято соответствующее решение указанными органами», — говорится в ответе.