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Общество

В Тюменской области представили к госнаграде первого мобилизованного

Ведомости

В Тюменской области в центре подготовки и обучения мобилизованных первый военнослужащий получил государственную награду — медаль «За отвагу», говорится в сообщении Минобороны страны.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Указом Президента Российской Федерации награжден медалью “За отвагу”», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны не раскрывают имени и фамилии представленного к награде. В сообщении министерства лишь сказано, что он житель Ямала, который отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. Сейчас мужчина призван в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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