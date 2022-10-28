В Тюменской области представили к госнаграде первого мобилизованного
В Тюменской области в центре подготовки и обучения мобилизованных первый военнослужащий получил государственную награду — медаль «За отвагу», говорится в сообщении Минобороны страны.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Указом Президента Российской Федерации награжден медалью “За отвагу”», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны не раскрывают имени и фамилии представленного к награде. В сообщении министерства лишь сказано, что он житель Ямала, который отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. Сейчас мужчина призван в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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