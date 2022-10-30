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Президент Сомали сообщил о гибели не менее 100 человек при взрывах в Могадишо

Ведомости

В столице Сомали Могадишо при взрывах возле здания министерства образования погибли не менее 100 человек, еще 300 получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление президента страны сообщает Reuters.

У здания министерства в субботу взорвались заминированные автомобили. Второй взрыв прогремел уже после того, как на место происшествия приехали машины скорой помощи, а люди подходили к месту взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Президент Хасан Шейх Махмуд обвинил в нападении исламистскую группировку «Аш-Шабаб» (подразделение «Аль-Каиды», запрещена в России). По его словам, среди жертв были женщины с детьми, студенты и бизнесмены. Количество погибших еще может возрасти, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил глава государства. 

Атака, как пишет Reuters, произошла на месте крупнейшего взрыва в Сомали, в результате которого в 2017 г. погибло более 500 человек. 14 октября в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов также обвинили в случившемся группировку «Аш-Шабаб».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных