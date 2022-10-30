Президент Сомали сообщил о гибели не менее 100 человек при взрывах в Могадишо
В столице Сомали Могадишо при взрывах возле здания министерства образования погибли не менее 100 человек, еще 300 получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление президента страны сообщает Reuters.
У здания министерства в субботу взорвались заминированные автомобили. Второй взрыв прогремел уже после того, как на место происшествия приехали машины скорой помощи, а люди подходили к месту взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Президент Хасан Шейх Махмуд обвинил в нападении исламистскую группировку «Аш-Шабаб» (подразделение «Аль-Каиды», запрещена в России). По его словам, среди жертв были женщины с детьми, студенты и бизнесмены. Количество погибших еще может возрасти, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил глава государства.
Атака, как пишет Reuters, произошла на месте крупнейшего взрыва в Сомали, в результате которого в 2017 г. погибло более 500 человек. 14 октября в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов также обвинили в случившемся группировку «Аш-Шабаб».