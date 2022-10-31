Путин выразил соболезнования после гибели людей при обрушении моста в Индии
Президент России Владимир Путин принес соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с гибелью 141 человека из-за обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат», — сказано с документе.
Путин также попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия.
Мост над рекой Мачху рядом с городом Морби был построен более 140 лет назад. Его открыли после реконструкции 26 октября. По данным The Hindu, мост сдали в эксплуатацию без необходимых документов. В итоге объект обрушился, когда на нем, по информации Reuters, находилось более 400 человек. После падения моста более 350 человек оказались в воде.
В отношении частной строительной компании, которая занималась реконструкцией моста, возбудили уголовное дело, об этом сообщил министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, передает ТАСС.
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