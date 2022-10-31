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Путин выразил соболезнования после гибели людей при обрушении моста в Индии

Ведомости

Президент России Владимир Путин принес соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с гибелью 141 человека из-за обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат», — сказано с документе.

Путин также попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия.

Ранее газета The Hindu со ссылкой на представителя местного правительства сообщила, что число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось до 141 человека. При этом собеседник издания уточнил, что количество жертв может увеличиться. До этого Reuters писало о 132 погибших.

Мост над рекой Мачху рядом с городом Морби был построен более 140 лет назад. Его открыли после реконструкции 26 октября. По данным The Hindu, мост сдали в эксплуатацию без необходимых документов. В итоге объект обрушился, когда на нем, по информации Reuters, находилось более 400 человек. После падения моста более 350 человек оказались в воде.

В отношении частной строительной компании, которая занималась реконструкцией моста, возбудили уголовное дело, об этом сообщил министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, передает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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