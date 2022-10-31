Путин выразил соболезнования после гибели людей при обрушении моста в Индии

Мост над рекой Мачху рядом с городом Морби был построен более 140 лет назад. Его открыли после реконструкции 26 октября. По данным The Hindu, мост сдали в эксплуатацию без необходимых документов. В итоге объект обрушился, когда на нем, по информации Reuters, находилось более 400 человек. После падения моста более 350 человек оказались в воде.