Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской
Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальной портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — отмечается в указе.
232-я реактивная артиллерийская бригада — это тактическое соединение реактивных систем залпового огня (РСЗО) сухопутных войск. Почётное наименование «Пражская» ей было присвоено за взятие предместья Варшавы — Праги в ходе Люблин-Брестской операции на завершающем этапе Белорусской стратегической наступательной операции во время ВОВ.
С начала спецоперации на Украине глава государства несколько раз присваивал бригадам ВС РФ аналогичное звание. В мае оно было присвоено 15-й мотострелковой Александрийской бригаде, ранее — 64-й мотострелковой бригаде, 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса