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Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальной портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — отмечается в указе.

232-я реактивная артиллерийская бригада — это тактическое соединение реактивных систем залпового огня (РСЗО) сухопутных войск. Почётное наименование «Пражская» ей было присвоено за взятие предместья Варшавы — Праги в ходе Люблин-Брестской операции на завершающем этапе Белорусской стратегической наступательной операции во время ВОВ.

С начала спецоперации на Украине глава государства несколько раз присваивал бригадам ВС РФ аналогичное звание. В мае оно было присвоено 15-й мотострелковой Александрийской бригаде, ранее — 64-й мотострелковой бригаде, 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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