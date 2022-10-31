Районные суды Москвы снова эвакуированы из-за угрозы взрыва
Более десяти столичных судов эвакуированы из-за поступивших анонимных сообщений о ложном минировании. Как передает корреспондент «Ведомостей» эвакуации подверглись в том числе Мещанский и Тверской районные суды Москвы.
В пресс-службе Мосгорсуда «Ведомостям» сообщили, что эвакуированы еще девять судов.
«Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский районные суды Москвы», — сказали в пресс-службе.
Массовая рассылка анонимных угроз о «минировании» в столице продолжается с осени 2019 г. Чаще всего объектами ложного минирования становятся административные учреждения — суды, школы и торговые центры.