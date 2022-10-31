Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на него
Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в нормальном состоянии, никакого нападения на него не было, передает ТАСС со ссылкой на его помощника Альберта Степаняна.
«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — сказал он.
Ранее сегодня председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале написал, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных. «Анатолий Карпов введен в искусственную кому. Молимся о здравии. Такой хороший человек. Надеюсь негодяй будет найден», — написал он.
Шахматист Сергей Карякин также сообщил, что Карпов находится в больнице после неудачного падения. «Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», — отметил он.
Позже о госпитализации Карпова сообщила пресс-служба «Единой России». В сообщении говорится, что депутат был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер.
«Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария, готовы оказать всю возможную помощь», — сообщили в пресс-службе.
Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 гг. В настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России».
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