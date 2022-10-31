Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на него

Шахматист Сергей Карякин также сообщил, что Карпов находится в больнице после неудачного падения. «Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», — отметил он.