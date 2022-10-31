Газета
Общество

Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на него

Ведомости

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в нормальном состоянии, никакого нападения на него не было, передает ТАСС со ссылкой на его помощника Альберта Степаняна.

«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — сказал он.

Ранее сегодня председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале написал, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных. «Анатолий Карпов введен в искусственную кому. Молимся о здравии. Такой хороший человек. Надеюсь негодяй будет найден», — написал он.

Шахматист Сергей Карякин также сообщил, что Карпов находится в больнице после неудачного падения. «Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», — отметил он.

Позже о госпитализации Карпова сообщила пресс-служба «Единой России». В сообщении говорится, что депутат был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер.  

«Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария, готовы оказать всю возможную помощь», — сообщили в пресс-службе.

Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 гг. В настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных