В Белгородской области сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны российской армии сработала в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram-канале.
Согласно имеющейся информации, разрушений на земле и пострадавших нет, при этом глава региона обещал сообщить, если будет установлено, что таковые имеются.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что Украина обстреляла село Красное в Шебекинском городском округе, тогда в результате обстрела никто не пострадал. Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ, ущерб приходится в основном на приграничные населенные пункты.
С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября — действие режима продлится до 6 ноября.