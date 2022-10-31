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В Белгородской области сработала система ПВО

Ведомости

Система противовоздушной обороны российской армии сработала в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, разрушений на земле и пострадавших нет, при этом глава региона обещал сообщить, если будет установлено, что таковые имеются.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что Украина обстреляла село Красное в Шебекинском городском округе, тогда в результате обстрела никто не пострадал. Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ, ущерб приходится в основном на приграничные населенные пункты.

С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября — действие режима продлится до 6 ноября.

Ранее по теме: В Белгородской области сообщили об обстреле села Красное

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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