Эксперты выяснили, как меняются траты россиян с наступлением ночи

Уточняется, что доля покупок алкоголя в ночное время составляет 2,3%, в то время как днем этот показатель находится на уровне 0,25%. В это время также увеличивается и средний чек на алкогольную продукцию — на 20%, с 964 руб. днем до 1142 руб. ночью. «Из-за запрета на продажу алкоголя в вечернее и ночное время большая часть покупок приходится на бары, клубы и рестораны, где продажа алкоголя легальна, а напитки продаются по более высоким ценам, чем в магазинах», — сказано в исследовании.