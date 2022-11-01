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Эксперты выяснили, как меняются траты россиян с наступлением ночи

Ведомости

В ночное время доля операций по покупке алкоголя возрастает в 9 раз по сравнению с днем, следует из результатов ​​исследования сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» и аналитического проекта Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ведомостей»). 

Уточняется, что доля покупок алкоголя в ночное время составляет 2,3%, в то время как днем этот показатель находится на уровне 0,25%. В это время также увеличивается и средний чек на алкогольную продукцию — на 20%, с 964 руб. днем до 1142 руб. ночью. «Из-за запрета на продажу алкоголя в вечернее и ночное время большая часть покупок приходится на бары, клубы и рестораны, где продажа алкоголя легальна, а напитки продаются по более высоким ценам, чем в магазинах», — сказано в исследовании. 

Также рост отмечается в категориях цифровых товаров, к которым относятся фильмы, музыка, электронные книги, подписки на сервисы и др., доля покупок которых увеличивается в 4 раза — с 1% до 4%. В период пандемии в 2020 г. доля таких операций в ночное время достигала 31%, сохраняясь днем на уровне 1,2%. В три раза увеличивается и доля транзакций по оплате такси и каршеринга — с 6,1% до 18,3%. 

Вместе с тем снижается доля операций в категориях «общественное питание» и «продукты». В частности, примерно 41,1% всех операций в дневное время приходится на покупку продуктов питания, ночью же их доля снижается до 22,4%, оставаясь при этом максимальной среди остальных категорий товаров. 

Уточняется, что ночные транзакции составляют 4% от всех операций. Из них почти половина (42%) приходится на покупки онлайн, тогда как днем этот показатель находится на уровне 21% от всех покупок в дневное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных