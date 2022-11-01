Эксперты выяснили, как меняются траты россиян с наступлением ночи
Уточняется, что доля покупок алкоголя в ночное время составляет 2,3%, в то время как днем этот показатель находится на уровне 0,25%. В это время также увеличивается и средний чек на алкогольную продукцию — на 20%, с 964 руб. днем до 1142 руб. ночью. «Из-за запрета на продажу алкоголя в вечернее и ночное время большая часть покупок приходится на бары, клубы и рестораны, где продажа алкоголя легальна, а напитки продаются по более высоким ценам, чем в магазинах», — сказано в исследовании.
Также рост отмечается в категориях цифровых товаров, к которым относятся фильмы, музыка, электронные книги, подписки на сервисы и др., доля покупок которых увеличивается в 4 раза — с 1% до 4%. В период пандемии в 2020 г. доля таких операций в ночное время достигала 31%, сохраняясь днем на уровне 1,2%. В три раза увеличивается и доля транзакций по оплате такси и каршеринга — с 6,1% до 18,3%.
Вместе с тем снижается доля операций в категориях «общественное питание» и «продукты». В частности, примерно 41,1% всех операций в дневное время приходится на покупку продуктов питания, ночью же их доля снижается до 22,4%, оставаясь при этом максимальной среди остальных категорий товаров.
Уточняется, что ночные транзакции составляют 4% от всех операций. Из них почти половина (42%) приходится на покупки онлайн, тогда как днем этот показатель находится на уровне 21% от всех покупок в дневное время.
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