Чернышенко: Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов

В этом году первый этап олимпиады Open Doors пройдет с 12 по 21 декабря, второй — с 10 по 19 января 2023 г. Заключительный этап для поступающих в аспирантуру состоится с 11 февраля по 9 марта. Победители смогут воспользоваться правом поступления в российские вузы в течение двух лет. В олимпиаде могут участвовать иностранные студенты, у которых уже есть высшее образование или которые завершают обучение в 2023 г. Помимо иностранных граждан, проверить свои силы могут лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.