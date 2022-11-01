Чернышенко: Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов
Россия входит в топ-10 стран мира по количеству иностранных студентов, студенты из других стран активно регистрируются для участия в олимпиаде Open Doors для поступления в российскую магистратуру и аспирантуру. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors — это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов», — сказал Чернышенко.
Он уточнил, что в 2022 г. уже более 30 000 студентов из 176 стран зарегистрировались для участия в международной олимпиаде. Отмечается, что за пять лет в Open Doors приняли участие более 245 000 студентов из 197 стран, 2 800 из них получили возможность бесплатно учиться в российских вузах.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков добавил, что за последние три года количество иностранных студентов в России выросло на 26 000 человек. По итогам 2021 г. в российских университетах обучалось 324 000 иностранных студентов, отметил министр. По его словам, наиболее популярными направлениями среди них являются «Инженерия и технология», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Компьютерные науки и науки о данных» и «Биология и биотехнологии».
В этом году первый этап олимпиады Open Doors пройдет с 12 по 21 декабря, второй — с 10 по 19 января 2023 г. Заключительный этап для поступающих в аспирантуру состоится с 11 февраля по 9 марта. Победители смогут воспользоваться правом поступления в российские вузы в течение двух лет. В олимпиаде могут участвовать иностранные студенты, у которых уже есть высшее образование или которые завершают обучение в 2023 г. Помимо иностранных граждан, проверить свои силы могут лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.
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