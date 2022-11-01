МВД планирует ввести штрафы за езду на летней резине зимой

Среди поправок числится запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. Его планируют ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом (июнь—август) намерены запретить на всех транспортных средствах вне зависимости от их категорий. Регионы смогут самостоятельно выбирать сроки действия зимнего и летнего сезонов в зависимости от климатических условий каждого региона. В частности, власти Якутии могут увеличить зимний сезон с трех месяцев до шести — с октября по март, а в Краснодарском крае его могут сократить до одного месяца.