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МВД планирует ввести штрафы за езду на летней резине зимой

Ведомости

МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», об этом сообщил «Коммерсантъ». Документ был направлен в Аналитический центр при правительстве. Предполагается, что поправки вступят в силу с марта 2023 г.

Среди поправок числится запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. Его планируют ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом (июнь—август) намерены запретить на всех транспортных средствах вне зависимости от их категорий. Регионы смогут самостоятельно выбирать сроки действия зимнего и летнего сезонов в зависимости от климатических условий каждого региона. В частности, власти Якутии могут увеличить зимний сезон с трех месяцев до шести — с октября по март, а в Краснодарском крае его могут сократить до одного месяца.

Что касается грузовиков типов N2 и N3 и автобусов M2 и М3, то они должны быть оснащены цепями противоскольжения, если у них отсутствует зимняя резина. Для автобусов свыше 5 тонн (категория М3) это правило не будет действовать, если установка цепей противоскольжения не предусмотрена конструкцией транспортного средства. Требование также не коснется полноприводного транспорта повышенной проходимости (категория G).

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«Коммерсантъ» уточнил, что запрет на использование летней резины в зимний период и шипованной — в летний содержится в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», однако за нарушение этого правила ГИБДД пока не штрафует. После утверждения нового перечня такое право может появиться.

В настоящее время к неисправностям, относящиеся к колесам и шинам, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена, относится недостаточная глубина рисунка протектора, наличие пробоев и порезов, обнажающих корд, и трещин диска, отслоение протектора, отсутствие болта крепления, установка разных шин на одну ось автомобиля и несоответствие шин по размеру или нагрузке модели транспортного средства, на котором они установлены.

Помимо этого, в новой редакции перечня предусмотрены запреты на использование источников света в фарах и фонарях, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Например, светодиодные и ксеноновые лампы светят ярче ламп накаливания или галогенных, что приводит к ослеплению встречного потока. К неисправностям также будет отнесен неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, и неработающая антиблокировочная система ABS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных