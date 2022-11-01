МВД планирует ввести штрафы за езду на летней резине зимой
МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», об этом сообщил «Коммерсантъ». Документ был направлен в Аналитический центр при правительстве. Предполагается, что поправки вступят в силу с марта 2023 г.
Среди поправок числится запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. Его планируют ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом (июнь—август) намерены запретить на всех транспортных средствах вне зависимости от их категорий. Регионы смогут самостоятельно выбирать сроки действия зимнего и летнего сезонов в зависимости от климатических условий каждого региона. В частности, власти Якутии могут увеличить зимний сезон с трех месяцев до шести — с октября по март, а в Краснодарском крае его могут сократить до одного месяца.
Что касается грузовиков типов N2 и N3 и автобусов M2 и М3, то они должны быть оснащены цепями противоскольжения, если у них отсутствует зимняя резина. Для автобусов свыше 5 тонн (категория М3) это правило не будет действовать, если установка цепей противоскольжения не предусмотрена конструкцией транспортного средства. Требование также не коснется полноприводного транспорта повышенной проходимости (категория G).
«Коммерсантъ» уточнил, что запрет на использование летней резины в зимний период и шипованной — в летний содержится в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», однако за нарушение этого правила ГИБДД пока не штрафует. После утверждения нового перечня такое право может появиться.
В настоящее время к неисправностям, относящиеся к колесам и шинам, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена, относится недостаточная глубина рисунка протектора, наличие пробоев и порезов, обнажающих корд, и трещин диска, отслоение протектора, отсутствие болта крепления, установка разных шин на одну ось автомобиля и несоответствие шин по размеру или нагрузке модели транспортного средства, на котором они установлены.
Помимо этого, в новой редакции перечня предусмотрены запреты на использование источников света в фарах и фонарях, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Например, светодиодные и ксеноновые лампы светят ярче ламп накаливания или галогенных, что приводит к ослеплению встречного потока. К неисправностям также будет отнесен неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, и неработающая антиблокировочная система ABS.
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