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Общество

Кабмин утвердил новый порядок освидетельствования автомобилистов на опьянение

Ведомости

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что должностные лица, которые имеют право следить за безопасностью движения, могут провести освидетельствование водителя на алкогольное опьянение с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи и др.

«Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха», — отмечено в документе. В случае отказа от проверки гражданина направят на медицинское освидетельствование.

В июне в ГИБДД заявили о планах начать тестировать водителей на наркотики. В ведомстве отметили, что в этом году выявили более 250 000 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а каждый десятый попался второй раз за год.

С 1 марта в России действует новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Согласно документу, водителей, которых лишили прав за езду в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, обяжут пройти анализ на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Также на анализ отправят автомобилистов, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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