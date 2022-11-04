В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов
В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов, сообщается в Telegram-канале городского управления МВД.
«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию «Flipper», — рассказали в полиции.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что владелец дельфинария выпустил в море четырех дельфинов, велись их поиски. Было возбуждено уголовное дело, у предпринимателя изъяли морских котиков.
По данным пресс-службы губернатора, обнаруженные погибшие животные были не из тех, что выпустил владелец дельфинария.
«Это не [выброшенные из дельфинария] дельфины. <...> Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).