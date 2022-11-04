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В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов

Ведомости

В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов, сообщается в Telegram-канале городского управления МВД.

«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию «Flipper», — рассказали в полиции.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что владелец дельфинария выпустил в море четырех дельфинов, велись их поиски. Было возбуждено уголовное дело, у предпринимателя изъяли морских котиков.

По данным пресс-службы губернатора, обнаруженные погибшие животные были не из тех, что выпустил владелец дельфинария.

«Это не [выброшенные из дельфинария] дельфины. <...> Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных