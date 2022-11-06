При крушении самолета Precision Air в Танзании погибли по меньшей мере три человека
По меньшей мере три человека погибли при крушении пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает газета Citizen. Ранее в авиакомпании уточняли, что пострадали по меньшей мере 26 человек.
«Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате крушения самолета Precision Air в озеро Виктория», — говорится в сообщении в Twitter издания. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина.
6 ноября пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.
Reuters сообщало, что причиной аварии могли быть погодные условия: во время посадки в районе аэропорта были сильный ветер и дождь. На видеозаписях и изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет почти полностью погрузился в воду.
Precision Air — авиакомпания из Танзании, базирующаяся в Дар-эс-Саламе. Озеро Виктория расположено в Центральной Африке, между Угандой на севере, Кенией на востоке и Танзанией на юге.