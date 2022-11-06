Власти Танзании сообщили о 19 погибших в результате падения пассажирского самолета
По меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии самолета танзанийской компании Precision Air над озером Виктория на подлете к приозерному городу Букоба, сообщил премьер-министр страны.
«Все танзанийцы присоединяются к вам, чтобы оплакать 19 человек… которые погибли», — заявил премьер-министр страны Кассим Маджалива (цитата по Reuters).
6 ноября пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.
Reuters сообщал, что причиной аварии могли быть погодные условия: во время посадки в районе аэропорта были сильный ветер и дождь. На видеозаписях и изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет почти полностью погрузился в воду.
Precision Air — авиакомпания из Танзании, базирующаяся в Дар-эс-Саламе. Озеро Виктория расположено в Центральной Африке, между Угандой на севере, Кенией на востоке и Танзанией на юге.