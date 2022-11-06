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Власти Танзании сообщили о 19 погибших в результате падения пассажирского самолета

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По меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии самолета танзанийской компании Precision Air над озером Виктория на подлете к приозерному городу Букоба, сообщил премьер-министр страны.

«Все танзанийцы присоединяются к вам, чтобы оплакать 19 человек… которые погибли», — заявил премьер-министр страны Кассим Маджалива (цитата по Reuters).

6 ноября пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.

Reuters сообщал, что причиной аварии могли быть погодные условия: во время посадки в районе аэропорта были сильный ветер и дождь. На видеозаписях и изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет почти полностью погрузился в воду.

Precision Air — авиакомпания из Танзании, базирующаяся в Дар-эс-Саламе. Озеро Виктория расположено в Центральной Африке, между Угандой на севере, Кенией на востоке и Танзанией на юге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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