Краснодарский СК начал проверку после гибели людей из-за обрушения балкона в Сочи
Следственный отдел по Центральному району Сочи Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту гибели двоих людей из-за обрушения балкона в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительным данным, сегодня вечером двое мужчин и женщина находились на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Донской города Сочи. В момент их нахождения на балконе произошло его обрушение, в результате чего от полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина скончались на месте, 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении комитета.
В ведомстве добавили, что сейчас на месте работают следователи-криминалисты и им предстоит установить в том числе и техническое состояние конструкции балконной плиты.
Сообщение об обрушении балкона на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Донской в Сочи поступило от оперативного дежурного ЕДДС МО города в 19:15 мск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует», – уточнили в ведомстве.
В Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края сообщили, что на балконе в момент обрушения находились трое граждан. «РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщило, что в результате два человека погибли, один находится в больнице в тяжелом состоянии. В прокуратуре добавили, что дом был построен в 1958 г. и не является аварийным. Ведомство также организовало проверку.