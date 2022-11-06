Газета
Общество

Краснодарский СК начал проверку после гибели людей из-за обрушения балкона в Сочи

Ведомости

Следственный отдел по Центральному району Сочи Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту гибели двоих людей из-за обрушения балкона в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, сегодня вечером двое мужчин и женщина находились на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Донской города Сочи. В момент их нахождения на балконе произошло его обрушение, в результате чего от полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина скончались на месте, 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении комитета.

В ведомстве добавили, что сейчас на месте работают следователи-криминалисты и им предстоит установить в том числе и техническое состояние конструкции балконной плиты.

Сообщение об обрушении балкона на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Донской в Сочи поступило от оперативного дежурного ЕДДС МО города в 19:15 мск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует», – уточнили в ведомстве.

В Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края сообщили, что на балконе в момент обрушения находились трое граждан. «РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщило, что в результате два человека погибли, один находится в больнице в тяжелом состоянии. В прокуратуре добавили, что дом был построен в 1958 г. и не является аварийным. Ведомство также организовало проверку.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных