Краснодарский СК начал проверку после гибели людей из-за обрушения балкона в Сочи

«По предварительным данным, сегодня вечером двое мужчин и женщина находились на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Донской города Сочи. В момент их нахождения на балконе произошло его обрушение, в результате чего от полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина скончались на месте, 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении комитета.