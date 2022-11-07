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Путин назначил нового прокурора Чечни

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Арсана Адаева новым прокурором Чечни.

«Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», – говорится в документе.

Адаев родился в 1976 г. в Урус-Мартановском районе Чечни, в 1999 г. окончил юрфак Ставропольского государственного университета, с 2003 г. работал в органах прокуратуры на различных должностях. В марте 2021 г. был назначен прокурором Грозненского района республики. 

До этого, с 25 октября 2012 г., должность прокурора Чечни занимал Шарпудди Абдул-Кадыров. Как отмечают «РИА Новости», в прошлом месяце срок его полномочий истек, о его дальнейшей карьере пока ничего не сообщается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных