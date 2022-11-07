Путин назначил нового прокурора Чечни
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Арсана Адаева новым прокурором Чечни.
«Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», – говорится в документе.
Адаев родился в 1976 г. в Урус-Мартановском районе Чечни, в 1999 г. окончил юрфак Ставропольского государственного университета, с 2003 г. работал в органах прокуратуры на различных должностях. В марте 2021 г. был назначен прокурором Грозненского района республики.
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