Путин назначил нового прокурора Чечни

Адаев родился в 1976 г. в Урус-Мартановском районе Чечни, в 1999 г. окончил юрфак Ставропольского государственного университета, с 2003 г. работал в органах прокуратуры на различных должностях. В марте 2021 г. был назначен прокурором Грозненского района республики.