Минздрав сообщил об обеспечении Запорожской области медикаментами
Министерство здравоохранения России обеспечило больницы и службы скорой помощи Запорожской области необходимыми медикаментами, сообщил директор департамента здравоохранения региона Виктор Кучковой, пишут «РИА Новости».
«Благодаря помощи Министерства здравоохранения РФ нашим больницам, где оказывается стационарная помощь, а также скорой медицинской службе они обеспечены всеми медицинскими препаратами для медицинской помощи», — заявил Кучковой. Он добавил, что на текущей неделе ожидается «очередной гуманитарный конвой». Полученные препараты распределят между медицинскими учреждениями в соответствии с их заявками, сказал Кучковой.
Кроме этого, Кучковой заявил, что если в медучреждениях требуют деньги за медикаменты, то необходимо обратиться по телефону горячей линии департамента здравоохранения — +79900568637. Он подчеркнул, что медицинская помощь в Запорожской области бесплатная.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.