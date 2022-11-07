Минздрав сообщил об обеспечении Запорожской области медикаментами

«Благодаря помощи Министерства здравоохранения РФ нашим больницам, где оказывается стационарная помощь, а также скорой медицинской службе они обеспечены всеми медицинскими препаратами для медицинской помощи», — заявил Кучковой. Он добавил, что на текущей неделе ожидается «очередной гуманитарный конвой». Полученные препараты распределят между медицинскими учреждениями в соответствии с их заявками, сказал Кучковой.