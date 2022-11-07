Путин подписал закон, упрощающий управление в общественных движениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий общественным движениям управлять своей деятельностью без проведения съездов и конференций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такая мера позволит сократить финансовую нагрузку на эти организации и сделать их мобильнее. С этой целью система управления в общественных движениях приравнивается к такой системе в общественных организациях, следует из документа.
В 2017 г. общественным организациям позволили управлять своей деятельностью без проведения съездов, конференций и общих собраний, что существенно сократило финансовую нагрузку на обеспечение деятельности таких организаций.
В 2020 г. Минюст разработал законопроект, который позволяет некоммерческим и религиозным организациям проводить собрания органов управления в онлайн-режиме. Он разрешает «совместное дистанционное присутствие» представителей руководящих органов НКО для решения всех вопросов, кроме тех, которые предполагают тайное голосование.
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