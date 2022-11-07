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Путин подписал закон, упрощающий управление в общественных движениях

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий общественным движениям управлять своей деятельностью без проведения съездов и конференций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая мера позволит сократить финансовую нагрузку на эти организации и сделать их мобильнее. С этой целью система управления в общественных движениях приравнивается к такой системе в общественных организациях, следует из документа.

В 2017 г. общественным организациям позволили управлять своей деятельностью без проведения съездов, конференций и общих собраний, что существенно сократило финансовую нагрузку на обеспечение деятельности таких организаций.

В 2020 г. Минюст разработал законопроект, который позволяет некоммерческим и религиозным организациям проводить собрания органов управления в онлайн-режиме. Он разрешает «совместное дистанционное присутствие» представителей руководящих органов НКО для решения всех вопросов, кроме тех, которые предполагают тайное голосование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных