Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных в рамках отдельного мероприятия
Общение президента России Владимира Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдет в рамках отдельного мероприятия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент пообещал лично встретиться с гражданами страны, чтобы выяснить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. Он отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.
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