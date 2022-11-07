Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных в рамках отдельного мероприятия

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.