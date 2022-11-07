Не менее 15 000 европейцев умерли из-за жары в 2022 году

«На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 000 человек погибли именно из-за жары в 2022 году. Среди них о почти 4000 смертей в Испании, более 1000 в Португалии, более 3200 — в Великобритании, 4500 — в Германии», — пояснил Клюге (цитата по «Интерфаксу»).