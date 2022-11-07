Не менее 15 000 европейцев умерли из-за жары в 2022 году
Не менее 15 000 жителей Европы погибли из-за жары в 2022 г., сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 000 человек погибли именно из-за жары в 2022 году. Среди них о почти 4000 смертей в Испании, более 1000 в Португалии, более 3200 — в Великобритании, 4500 — в Германии», — пояснил Клюге (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, температура в Европе значительно повысилась в период с 1961 по 2021 гг. За прошедшие 50 лет в регионе из-за экстремальных температур погибли более 148 000 человек.
Клюге также отметил, что высокая температура воздуха может усугубить хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
С конца июня на территории ЕС и Великобритании установилась рекордная жара, температура воздуха превышала 45 градусов по Цельсию. Это, в частности, привело к лесным пожарам. Согласно отчету ООН за февраль 2022 г., в связи с антропогенным изменением климата, вызывающим засухи, ожидается, что количество экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет.
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