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Общество

Не менее 15 000 европейцев умерли из-за жары в 2022 году

Ведомости

Не менее 15 000 жителей Европы погибли из-за жары в 2022 г., сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 000 человек погибли именно из-за жары в 2022 году. Среди них о почти 4000 смертей в Испании, более 1000 в Португалии, более 3200 — в Великобритании, 4500 — в Германии», — пояснил Клюге (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, температура в Европе значительно повысилась в период с 1961 по 2021 гг. За прошедшие 50 лет в регионе из-за экстремальных температур погибли более 148 000 человек.

Клюге также отметил, что высокая температура воздуха может усугубить хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

С конца июня на территории ЕС и Великобритании установилась рекордная жара, температура воздуха превышала 45 градусов по Цельсию. Это, в частности, привело к лесным пожарам. Согласно отчету ООН за февраль 2022 г., в связи с антропогенным изменением климата, вызывающим засухи, ожидается, что количество экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных